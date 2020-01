I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’Olimpia Milano ricorda Kobe Bryant: il commovente tributo prima della gara di Eurolega



In occasione della partita di Eurolega tra l’Olimpia Milano e il Bayern Monaco, anche il palazzetto milanese ha voluto ricordare Kobe Bryant con un lungo e commovente applauso. Le due squadre in campo, come già successo nell’NBA, si sono fermate commettendo la violazione di 24 e 8 secondi in omaggio al ‘Mamba’.

Continua a leggere



In occasione della partita di Eurolega tra l’Olimpia Milano e il Bayern Monaco, anche il palazzetto milanese ha voluto ricordare Kobe Bryant con un lungo e commovente applauso. Le due squadre in campo, come già successo nell’NBA, si sono fermate commettendo la violazione di 24 e 8 secondi in omaggio al ‘Mamba’.

Continua a leggere

Continua a leggere