I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Loredana, morta di malaria dopo un viaggio in Nigeria: la Procura di Agrigento apre un’inchiesta



La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, per la morte di Loredana Guida, giornalista e insegnante di 44 anni, deceduta per malaria dopo essere stata in viaggio a Lagos, in Nigeria. La famiglia ha infatti presentato un esposto chiedendo di fare luce su eventuali responsabilità del personale medico. Rinviato il funerale, in programma oggi: disposta l’autopsia.

Continua a leggere



La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, per la morte di Loredana Guida, giornalista e insegnante di 44 anni, deceduta per malaria dopo essere stata in viaggio a Lagos, in Nigeria. La famiglia ha infatti presentato un esposto chiedendo di fare luce su eventuali responsabilità del personale medico. Rinviato il funerale, in programma oggi: disposta l’autopsia.

Continua a leggere

Continua a leggere