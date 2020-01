L’oroscopo del giorno 17 gennaio: le previsioni astrali segno per segno



L’oroscopo del 17 gennaio 2020 per i 12 segni dello zodiaco, con le previsioni astrali su amore, lavoro e salute, i consigli e i voti segno per segno della nostra astrologa Ginny. La Luna è in Bilancia ma la vera notizia è Mercurio, pianeta del pensiero, che da oggi viaggia nei gradi del segno dell’Acquario per un pensiero decisamente più libero e democratico.

Continua a leggere



L’oroscopo del 17 gennaio 2020 per i 12 segni dello zodiaco, con le previsioni astrali su amore, lavoro e salute, i consigli e i voti segno per segno della nostra astrologa Ginny. La Luna è in Bilancia ma la vera notizia è Mercurio, pianeta del pensiero, che da oggi viaggia nei gradi del segno dell’Acquario per un pensiero decisamente più libero e democratico.

Continua a leggere

Continua a leggere