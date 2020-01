I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo del giorno 29 gennaio segno per segno: Ariete paranoico, Leone in pole position



L’oroscopo del giorno 29 gennaio 2020! Eccoci come sempre a consultare le stelle per conoscere le previsioni astrali segno per segno. Ad influenzare l’oroscopo di oggi c’è la Luna che passa da Pesci ad Ariete; Marte rimane in quadratura a Nettuno rendendo sempre difficili le espressioni dei sentimenti e creando disagi agli spostamenti.

