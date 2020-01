Lotteria Italia: solo 6,7 milioni di biglietti venduti per l’estrazione del 6 gennaio



Conto alla rovescia per l’estrazione della Lotteria Italia, in programma lunedì 6 gennaio durante la trasmissione di Rai1 “I Soliti ignoti – il ritorno”, condotto da Amadeus. A differenza delle passate edizioni, quest’anno sono stati venduti solo 6,7 milioni di biglietti, il 3% in meno rispetto al 2019. Si tratta del peggior risultato in termini di vendita dei tagliandi per quella che da sempre viene considerata la Lotteria più popolare del Paese.

