Lotto: le estrazioni di oggi 23 gennaio



SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: ecco tutti i numeri vincenti dell’estrazione del Lotto oggi, la combinazione vincente del SuperEnalotto di giovedì 23 gennaio 2020 e il risultato dell’estrazione serale del 10eLotto. Il jackpot in palio per l’estrazione di oggi è di 64,9 milioni di euro. A seguire verranno comunicate le vincite e le quote del SuperEnalotto.

Continua a leggere



SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: ecco tutti i numeri vincenti dell’estrazione del Lotto oggi, la combinazione vincente del SuperEnalotto di giovedì 23 gennaio 2020 e il risultato dell’estrazione serale del 10eLotto. Il jackpot in palio per l’estrazione di oggi è di 64,9 milioni di euro. A seguire verranno comunicate le vincite e le quote del SuperEnalotto.

Continua a leggere

Continua a leggere