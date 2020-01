I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lucio si ritira, fu uno dei protagonisti dello storico Triplete dell’Inter



Lucimar Ferreira da Silva, meglio conosciuto solamente come Lucio, ha deciso di ritirarsi. Il forte difensore brasiliano che ha lasciato un segno importante in Italia, vincendo lo storico Triplete con l’Inter nel 2010 (ha vestito anche la casacca della Juventus), in un’intervista ha annunciato di voler appendere gli scarpini al chiodo. Dopo 20 anni di carriera, Lucio a 42 anni è pronto ad una nuova avventura professionale, dopo le tante battaglie in campo da calciatore.

