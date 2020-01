Luigi Favoloso si fa vivo sui social: “Sono in Armenia, basta scrivere ca***te su di me”



Dopo 26 giorni dalla sua “scomparsa” che ha scatenato un vero e proprio caso mediatico, il gieffino ex di Nina Moric torna improvvisamente a farsi vivo e spiega di trovarsi a Erevan, prossimo a partire per un’altra nazione non precisata. E s’infuria coi giornalisti: “Do mille euro al primo che dice una cosa vera”.

