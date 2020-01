Lukaku: “L’Inter è stata la scelta migliore. I miei gol? Si vince di squadra”



Doppietta, gol più veloce della stagione, quota 26 marcature complessive (di cui 5 multiple in tutte le competizioni): numeri da super bomber per Romelu Lukaku, protagonista in Coppa Italia anche contro il Cagliari. Di Canio lo ha definito “un panterone moscione”, il campo lo ha invece consacrato un predatore d’area di rigore.

