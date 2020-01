Lutto per Umberto Tozzi, trovata morta la ex moglie



È stata trovata morta la sua ex moglie, Serafina Scialò. La donna aveva 63 anni e non si presentava a lavoro da giorni. I due avevano avuto un figlio, di nome Nicola Armando. Il ritrovamento del corpo, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, si deve ai carabinieri di Udine. Umberto Tozzi non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazioni.

