M5s, Di Maio si dimette. Conte: “Rammarico per sua scelta, ha ottenuto grandi risultati”



Dopo le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 Stelle, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si dice rammaricato per questa scelta ma assicura che non ci saranno ripercussioni sul governo e che lavorerà fianco a fianco con lui fino al 2023. Un ringraziamento per quanto fatto da Di Maio in questi anni arriva anche da Davide Casaleggio.

