Malore per Fedez, in hotel con la flebo a Dubai. Chiara Ferragni: “Ha urlato tutta la notte”



Malore per Fedez, in vacanza a Dubai insieme alla moglie Chiara Ferragni e al piccolo Leone. Niente di serio, il rapper ha avuto solo un’indigestione per poi comparire in una story postata su Instagram dalla moglie con una flebo nel braccio. “Ha urlato tutta la notte” ha spiegato lei, raccontando divertita la disavventura del marito.

