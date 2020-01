Maltempo, venti di burrasca e mareggiate: è allerta gialla sull’Italia, le regioni interessate



Il Dipartimento nazionale di protezione civile in queste ore ha deciso di diffondere un avviso di allerta per condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, martedì 28 gennaio. el corso delle prossime ore infatti si prevede l’arrivo di venti fino a burrasca forte in arrivo su gran parte del Paese con conseguenti mareggiate lungo le coste esposte.

Continua a leggere



Il Dipartimento nazionale di protezione civile in queste ore ha deciso di diffondere un avviso di allerta per condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, martedì 28 gennaio. el corso delle prossime ore infatti si prevede l’arrivo di venti fino a burrasca forte in arrivo su gran parte del Paese con conseguenti mareggiate lungo le coste esposte.

Continua a leggere

Continua a leggere