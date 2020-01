Mamma va ad allattare il figlio neonato, ma lui non si sveglia: è morto nella culla



Il dramma a Santa Lucia di Spoltore, in provincia di Pescara. Erano da poco passate le 4 di questa mattina quando la madre si è avvicinata al bambino e si è accorta che il piccolo non respirava. Si tratterebbe di un caso di morte in culla.

