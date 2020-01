Mangia solo patatine, crocchette e snack: Charlotte, mamma di due bimbe, muore a 32 anni



Charlotte Broad, mamma di due bimbe di 6 e 11 anni, è morta il 18 gennaio 2019. Nel corso dell’inchiesta che ne è seguita, è emerso che la donna soffriva di un disturbo alimentare che la portava a mangiare solo cibo spazzatura, come quello che servono alle feste per bambini, come patatine e snack: “Il decesso è avvenuto per malnutrizione. Lei ha rifiutato di assumere il cibo necessario alla sua sopravvivenza”.

