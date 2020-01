Mani Pulite, Di Pietro rivela: “Avrei arrestato Andreotti, se Gardini non si fosse ammazzato”



In una lunga intervista l’ex pm ed ex politico Antonio Di Pietro ripercorre le tappe principali dell’inchiesta Mani pulite: “Mani pulite non è stata fermata dalla politica: è stata fermata dai giudici. Sembra di vedere la storia del mondo capovolto, ma ci sarà un momento per rivalutare questa storia”.

