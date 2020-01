Marco Liorni ospita in tv la maestra che ha salvato sua figlia: “Viola stava per morire soffocata”



Marco Liorni, il conduttore di ItaliaSì, ricorda un episodio piuttosto delicato avvenuto non troppo tempo fa, in cui sua figlia Viola è stata coinvolta. La bambina ha rischiato di morire per soffocamento, ma l’intervento tempestivo della maestra le ha salvato la vita. Il padrone di casa della trasmissione di Rai1, l’ha invitata in studio dove non ha esitato a ringraziarla e abbracciarla pubblicamente.

Continua a leggere



Marco Liorni, il conduttore di ItaliaSì, ricorda un episodio piuttosto delicato avvenuto non troppo tempo fa, in cui sua figlia Viola è stata coinvolta. La bambina ha rischiato di morire per soffocamento, ma l’intervento tempestivo della maestra le ha salvato la vita. Il padrone di casa della trasmissione di Rai1, l’ha invitata in studio dove non ha esitato a ringraziarla e abbracciarla pubblicamente.

Continua a leggere

Continua a leggere