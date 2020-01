Mare Jonio e Alex ancora sotto sequestro: perché non possono tornare in mare a salvare vite



Le navi della piattaforma Mediterreanea, il veliero Alex e la Mare Jonio sono ancora ferem, per effetto di un sequestro amministrativo, disposto la scorsa estate per volere dell’ex ministro Salvini. Basterebbe una semplice firma dei nuovi ministri del governo giallo rosso, per sospendere questo provvedimento illegittimo.

