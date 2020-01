Maria Grazia Cucinotta è con Amadeus: “A casa sto un passo indietro, ma non mi sento meno donna”



L’attrice prende le difese del conduttore nella nota polemica che ha investito il Festival di Sanremo 2020 e offre un punto di vista personale sul ruolo della donna tra celebrità e vita privata: “A casa sono la moglie e la mamma per non schiacciare tutti con la mia presenza, ma non mi sento meno importante”.

Continua a leggere



L’attrice prende le difese del conduttore nella nota polemica che ha investito il Festival di Sanremo 2020 e offre un punto di vista personale sul ruolo della donna tra celebrità e vita privata: “A casa sono la moglie e la mamma per non schiacciare tutti con la mia presenza, ma non mi sento meno importante”.

Continua a leggere

Continua a leggere