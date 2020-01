Maria, la mamma di 3 gemelli fiera della pancetta post-parto: oggi è protagonista di un programma tv



Ricordate Maria Nordø Jørstad, la donna norvegese che lo scorso anno è diventata mamma di ben 3 gemelli? Ancora oggi non perde occasione per mettere in mostra con orgoglio le smagliature e la pancetta post-parto ma a quanto pare il suo coraggio l’ha premiata: è diventata protagonista di un programma tv.

Continua a leggere



Ricordate Maria Nordø Jørstad, la donna norvegese che lo scorso anno è diventata mamma di ben 3 gemelli? Ancora oggi non perde occasione per mettere in mostra con orgoglio le smagliature e la pancetta post-parto ma a quanto pare il suo coraggio l’ha premiata: è diventata protagonista di un programma tv.

Continua a leggere

Continua a leggere