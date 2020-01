Massa Carrara, precipitano da una parete rocciosa delle Alpi Apuane: morti due giovani



Due giovani, un ragazzo e una ragazza, sono morti precipitando dalla parete che guarda il rifugio Nello Conti del monte Sella, sulle Alpi Apuane, nel territorio di Massa Carrara, in Toscana. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Solo pochi mesi fa l’ultimo incidente mortale nella zona.

Continua a leggere



Due giovani, un ragazzo e una ragazza, sono morti precipitando dalla parete che guarda il rifugio Nello Conti del monte Sella, sulle Alpi Apuane, nel territorio di Massa Carrara, in Toscana. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Solo pochi mesi fa l’ultimo incidente mortale nella zona.

Continua a leggere

Continua a leggere