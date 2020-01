Massimo Ranieri ospite a Sanremo 2020: “Canterò ‘Perdere l’amore’ con Tiziano Ferro”



Il cantante annuncia con un’intervista all’Ansa che sarà all’Ariston, dove canterà il suo più grande successo sanremese in coppia con Tiziano Ferro, presenza fissa sul palco dell’Ariston quest’anno. Massimo Ranieri si esprime anche sulle polemiche e non nega la possibilità di diventare conduttore e direttore artistico in futuro: “Dovrei prendermi sei mesi di vacanza, ma sarei un ipocrita a dire che non valuterei la proposta”.

Continua a leggere



Il cantante annuncia con un’intervista all’Ansa che sarà all’Ariston, dove canterà il suo più grande successo sanremese in coppia con Tiziano Ferro, presenza fissa sul palco dell’Ariston quest’anno. Massimo Ranieri si esprime anche sulle polemiche e non nega la possibilità di diventare conduttore e direttore artistico in futuro: “Dovrei prendermi sei mesi di vacanza, ma sarei un ipocrita a dire che non valuterei la proposta”.

Continua a leggere

Continua a leggere