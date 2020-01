Matteo Politano è sempre un uomo mercato, obiettivo di Siviglia e Fiorentina



Matteo Politano non è riuscito a coronare il suo sogno: il ritorno alla Roma, nell’ambito dello scambio con Spinazzola, è stato a un passo, ma poi non si è concretizzato. Politano lascerà l’Inter in questa sessione di mercato. Il giocatore spera di tornare alla Roma, ma il suo futuro sarà al Siviglia, alla Fiorentina o al Napoli.

