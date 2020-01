Matteo Salvini dopo la sconfitta elettorale si consola col Grande Fratello Vip



Il leader della Lega fa il suo endorsement al reality televisivo di Alfonso Signorini, usando il Grande Fratello come medicina alla disfatta elettorale in Emilia Romagna, dove il candidato di sinistra Bonaccini ha battuto la candidata della Lega e del centrodestra Lucia Borgonzoni. Non è la prima volta che Salvini si attacca ai trend televisivi di prima serata per far parlare di sé.

