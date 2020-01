Mauro Felicori si presenta al mondo della cultura per le elezioni regionali 2020 dell’Emilia Romagna

Il capolista della lista “Bonaccini presidente” per le elezioni regionali in Emilia-Romagna incontra i cittadini di Bologna e in particolare gli operatori del mondo della cultura per confrontarsi sugli scenari futuri

Mauro Felicori, candidato alle elezioni regionali del 26/1/2020 in Emilia-Romagna, incontrerà il mondo della cultura in un evento aperto a tutti sabato 11 gennaio 2020 dalle ore 10.00 al Teatro San Leonardo in Via San Vitale 63 a Bologna. L’appuntamento sarà un momento di ascolto e di scambio di idee, proposte, progetti e suggerimenti in particolare da chi opera nel mondo della cultura nel territorio regionale. Durante l’evento si discuteranno anche i temi programmatici sostenuti da Mauro Felicori. La platea di pubblico sarà variegata comprendendo operatori provenienti dai settori dell’arte, del cinema, della musica, del teatro, dello spettacolo e della letteratura come, ad esempio, istituzioni museali, associazioni di settore, fondazioni, enti pubblici e privati, addetti ai lavori e anche semplici appassionati.