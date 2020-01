I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Max Biaggi e la cena romantica con Araba Dell’Utri, nipote di Marcello



Diva e Donna ha scoperto il campione di motociclismo ex di Eleonora Pedron e Bianca Atzei a Roma, durante una cena a lume di candela insieme ad Araba Dell’Utri. Lei ha lavorato come attrice (anche per Dario Argento) ed è la figlia di Alberto, fratello gemello del braccio destro di Silvio Berlusconi Marcello Dell’Utri.

