Me contro Te, chi sono i due youtuber fidanzati che hanno conquistato i più piccoli

Il loro canale su Youtube conta 4 milioni e mezzo di iscritti e il loro merchandising va a ruba. Nati sul web, i due youtuber sono arrivati in tv grazie a Disney Channel e ora approdano anche al cinema, con il loro film “Me contro Te – La vendetta del signor S”, in uscita oggi 7 gennaio nelle sale. Per la funzione educativa del loro progetto rivolto ai bambini hanno ricevuto il prestigioso premio MOIGE, Sofia Scalìa e Luigi Calagna, 21 e 25 anni entrambi di Palermo, sono una coppia anche nella vita reale.

