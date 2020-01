Mediglia, picchia la moglie fino a spezzarle le ossa: salvata da un vicino di casa



L’ha picchiata fino a romperle le ossa, l’ha mandata in ospedale con due costole fratturate e varie contusioni alla testa e al torace. Un uomo di 41 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e portato nel carcere di Lodi: non era la prima volta che pestava e minacciava la moglie.

