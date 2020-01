Meghan Markle come Wallis Simpson: le ‘scandalose’ americane divorziate in rotta con la Corona



Entrambe americane, entrambe divorziate. La storia di una 34enne che fa perdere la testa ad un membro della famiglia reale non è nuova a Buckingham Palace. Nel 1937 la pluri-divorziata dalla Pennsylvania Wallis Simpson sposava il Duca di Windson, per poco re come Edoardo VIII, che per lei rinunciò alla Corona. Nel caso del principe Harry, almeno finora, ci sono state meno complicazioni: per sposare l’ex attrice Megan Markle ha dovuto solo chiedere un permesso formale alla Regina.

