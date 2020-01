Merih Demiral in stampelle, il difensore turco tornerà solo nella prossima stagione



In stampelle e con un tutore applicato alla gamba sinistra. È così che Merih Demiral s’è presentato all’Allianz Stadium di Torino, in occasione della gara dei quarti di finale tra Juventus e Roma. Il difensore turco ha voluto essere presente per restare accanto ai compagni e calarsi nel clima della partita anche se impossibilitato a scendere in campo.

