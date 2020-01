Messina, giallo in spiaggia: trovato cadavere con muta da sub in avanzato stato di decomposizione



Il corpo di una persona con indosso ancora l’equipaggiamento da sub è stato trovato da due passanti sulla spiaggia di Castel di Tusa in provincia di Messina. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e non è stato possibile neppure stabilirne il sesso, tanto meno le cause del decesso. Indagano i carabinieri.

