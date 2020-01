Metro Garbatella chiusa per cinque ore: vandali in stazione aprono gli estintori



Un gruppo di vandali è entrato nella metro Garbatella e ha azionato gli estintori sporcando la banchina in direzione Laurentina. La stazione della metro linea B è rimasta parzialmente chiusa per cinque ore per la sicurezza degli utenti e per agevolare le operazioni di pulizia. Inevitabili i disagi.

