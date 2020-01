Michele Bravi, oggi a Milano l’udienza preliminare del processo per omicidio stradale



È programmata per la mattina di oggi, giovedì 23 gennaio, l’udienza preliminare del processo per omicidio stradale a carico di Michele Bravi. Il cantante era rimasto coinvolto in un incidente nel novembre 2018 quando, durante una svolta a sinistra su via Chinotto, a Milano, si scontrò con una motociclista (Rosaria Colia, 58 anni) che sopraggiungeva in direzione via Primaticcio. La donna morì per i traumi riportati.

