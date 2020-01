Migliaia di bottiglie d’acqua e di bibite pericolose per la salute sequestrate a Salerno



Diverse migliaia di bottiglie di acqua minerale tenute in cattivo stato di conservazione e tra la sporcizia, pericolose per la salute umane. Chiusi anche tre depositi di stoccaggio con all’interno bibite tenute in condizioni igienico-sanitarie e strutturali considerate “precarie” dai carabinieri del Nas.

Continua a leggere



Diverse migliaia di bottiglie di acqua minerale tenute in cattivo stato di conservazione e tra la sporcizia, pericolose per la salute umane. Chiusi anche tre depositi di stoccaggio con all’interno bibite tenute in condizioni igienico-sanitarie e strutturali considerate “precarie” dai carabinieri del Nas.

Continua a leggere

Continua a leggere