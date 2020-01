Migranti, Alarm Phone segnala barca in pericolo con 41 a bordo: “Non lasciateli annegare”



Una barca con a bordo 41 migranti è in pericolo e si trova in acque Sar maltesi. A renderlo noto è Alarm Phone: “Oggi pomeriggio ci hanno chiamati 41 persone in fuga dalla Libia, tra cui molti bambini, su una barca in pericolo in zona Sar maltese. Le condizioni meteo stanno peggiorando e la notte è in arrivo. Non lasciateli annegare!”.

