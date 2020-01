Migranti, ci sono oltre 400 persone a bordo della Ocean Viking in attesa di un porto sicuro



Ci sono 407 migranti a bordo della nave umanitaria Ocean Viking in attesa di un porto sicuro. Nella notte sono state stati soccorsi 184 naufraghi da due gommoni in difficoltà. Lo annuncia la Ong su Twitter:”102 migranti erano già stati soccorsi a 80 miglia nautiche dalla Libia” quando altre “82 persone sono state salvate nella zona Sar (search and rescue, ndr) maltese”.

Continua a leggere



Ci sono 407 migranti a bordo della nave umanitaria Ocean Viking in attesa di un porto sicuro. Nella notte sono state stati soccorsi 184 naufraghi da due gommoni in difficoltà. Lo annuncia la Ong su Twitter:”102 migranti erano già stati soccorsi a 80 miglia nautiche dalla Libia” quando altre “82 persone sono state salvate nella zona Sar (search and rescue, ndr) maltese”.

Continua a leggere

Continua a leggere