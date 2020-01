Migranti, nelle ultime ore salvate circa 230 persone nel Mediterraneo



Ma altri 120 naufraghi si trovano in questo momento in pericolo. A comunicarlo è Alarm Phone: “Due barche in pericolo in zona Sar maltese ci hanno chiamato nel pomeriggio. Circa 80 persone sulla prima barca che sta esaurendo la benzina e circa 46 sulla seconda. Le autorità sono informate. Serve urgentemente soccorso”.

