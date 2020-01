Migranti, Salvini continua a scappare dalle domande sull’assenza della Lega alle riunioni su Dublino



“Devo farti una domanda, perché è da un po’ che te lo chiedo e non rispondi mai. Ma perché non siete mai venuti alle 22 riunioni sui negoziati di Dublino? Lo sai che è la riforma più importante per l’Italia sull’immigrazione?”: questa la domanda che l’ex eurodeputata Elly Schlein rivolge a Matteo Salvini, incrociandolo alla fine di un comizio. Ma il leader della Lega continua a non rispondere.

