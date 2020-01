I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milan, cessione ufficiale: Rodriguez al Psv Eindhoven



Ricardo Rodriguez lascia il Milan, giocherà la parte restante della stagione in Eredivisie. Il difensore svizzero si trasferisce con la formula del prestito in Olanda, al Psv Eindhoven. La cessione del laterale mancino è stata ufficializzata dal club rossonero con una nota pubblicata in queste ore.

