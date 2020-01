Milan, Raiola attacca: “Elliott deve vendere e aspetto le scuse dei tifosi rossoneri”



A margine della partita giocata dal Milan a Brescia, il famoso agente italo-olandese ha parlato del futuro del club milanese e bacchettato i tifosi milanisti: “Il Milan ha sempre fatto bene con un proprietario che ha le stesse ambizioni del club. Io non so se Elliott ha questa ambizione. Il contratto in scadenza di Donnarumma? Io prima di tutto sto ancora aspettando che i tifosi mi chiedano scusa, perché intanto tutto quello che ho detto fino ad ora era vero e avevo ragione”.

