Milan senza Paquetà a Brescia, il ds Massara: “Scelta condivisa, nessun caso”



La mancata presenza a Brescia da parte di Lucas Paquetà (che ha chiesto di restare a Milanello) aveva aperto un ‘caso’ subito chiuso dal ds Massara nel pre partita del Rigamonti: “Scelta condivisa, non stava bene, si prepara per la Coppa Italia. Un caso? No, assolutamente. Cessione? Solamente voci infondate”

Continua a leggere



La mancata presenza a Brescia da parte di Lucas Paquetà (che ha chiesto di restare a Milanello) aveva aperto un ‘caso’ subito chiuso dal ds Massara nel pre partita del Rigamonti: “Scelta condivisa, non stava bene, si prepara per la Coppa Italia. Un caso? No, assolutamente. Cessione? Solamente voci infondate”

Continua a leggere

Continua a leggere