Milano, al via le iscrizioni per nidi e scuole dell’infanzia: come fare domanda, scadenze e open day



Saranno aperte dal 3 al 28 febbraio le iscrizioni le iscrizioni online ai nidi, alle sezioni primavera e alle scuole dell’infanzia del Comune di Milano. L’amministrazione ha comunicato tutte le informazioni utili per sapere come fare domanda, le scadenze, le date degli open day, chi può essere ammesso in base all’età e come trovare la struttura più vicina a casa.

