Milano, aumentano i poveri da ludopatia: 350 persone in più in appena 2 anni, allarme della Caritas



Sono oltre 350 le persone che nel biennio 2017-2018, a Milano, hanno patito un impoverimento causato dalla ludopatia. Secondo uno studio dell’Osservatorio della povertà e delle risorse della Caritas ambrosiana, condotto in 115 centri d’aiuto della Diocesi di Milano, solo in 162 hanno ammesso di essere dipendenti dal gioco, mentre altri 200 non hanno specificato le motivazioni della loro richiesta d’aiuto. In Italia, sono almeno 70mila i minorenni ludopatici.

