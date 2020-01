Milano, calcetto tra “amici” finisce in rissa: calci e pugni tra le due squadre, quattro arresti



Quattro uomini sono stati arrestati con l’accusa di rapina in concorso dopo aver aggredito a calci, pugni e bastonate, altrettanti rivali al termine di una partita di calcetto. È successo ieri sera a Milano, in zona Crescenzago. La polizia è stata chiamata per un tentativo di rapina in corso. I quattro uomini fermati avrebbero cercato di farsi giustizia da soli dopo lo smarrimento di uno dei loro zainetti, incolpando i giocatori della squadra rivale e cercando di sottrargli – a loro volta – gli oggetti di valore in loro possesso, tra cui l’automobile.

