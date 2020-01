I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, caldaie a gasolio fuorilegge dal 2023: la proposta del sindaco Sala



Il sindaco di Milano Beppe Sala ha reso noto che proporrà in Consiglio comunale di dichiarare fuorilegge a partire dall’inverno del 2023 le caldaie a gasolio. “Una misura che mi sento di adottare prima come assessore alla Transizione ambientale che come sindaco di Milano” ha affermato il primo cittadino.

