Milano, donna di 30 anni investita da un’auto in via Primaticcio: gravi ferite a testa e bacino



Una donna di 30 anni è stata investita da un’auto in via Primaticcio a Milano. La vittima è stata sbalzata a due metri di distanza, dopo aver sfondato il parabrezza. I soccorritori del 118 l’hanno trasportata in codice rossa a Niguarda. Oltre a una ferita alla testa e un trauma al bacino, le è stata diagnosticata una sospetta amnesia provocata dal violentissimo impatto.

Continua a leggere



Una donna di 30 anni è stata investita da un’auto in via Primaticcio a Milano. La vittima è stata sbalzata a due metri di distanza, dopo aver sfondato il parabrezza. I soccorritori del 118 l’hanno trasportata in codice rossa a Niguarda. Oltre a una ferita alla testa e un trauma al bacino, le è stata diagnosticata una sospetta amnesia provocata dal violentissimo impatto.

Continua a leggere

Continua a leggere