Milano, furto in un centro per bambini disabili: “Aiutateci a ricomprare pc e tablet rubati”



Attrezzature, pc e tablet rubati. Danni alle porte e alla struttura. A Milano un centro per bambini disabili della onlus ‘L’abilità’ è stato svaligiato durante la pausa per le vacanze di Natale. “L’inaspettata e indesiderata visita dei ladri ha causato molti danni”, ha denunciato l’associazione, che ora chiede aiuto per ricomprare tutto e rimettere in piedi l’attività.

