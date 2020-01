Milano, incendio nella notte alla scuola della polizia locale: a fuoco un furgone dei vigili



Un incendio si è sviluppato nella notte all’interno del giardino della Scuola del corpo della Polizia locale di Milano in via Boeri. Nel rogo sono andati a fuoco un furgone e un’auto dei vigili. In corso gli accertamenti del caso. Al momento non si esclude che l’origine delle fiamme sia dolosa.

