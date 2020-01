Milano, incidente tra auto e moto in via San Dionigi: 35enne in codice rosso con trauma cranico



Un uomo di 35 anni è stato portato in codice rosso al Policlinico dopo un incidente tra la sua moto e un’automobile, oggi a Milano in via San Dionigi. Sul posto si sono precipitate due ambulanze e un’automedica. Il 35enne ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico, mentre la donna solo una contusione. Le sue condizioni sono gravissime.

Continua a leggere



Un uomo di 35 anni è stato portato in codice rosso al Policlinico dopo un incidente tra la sua moto e un’automobile, oggi a Milano in via San Dionigi. Sul posto si sono precipitate due ambulanze e un’automedica. Il 35enne ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico, mentre la donna solo una contusione. Le sue condizioni sono gravissime.

Continua a leggere

Continua a leggere