Milano, la proposta dell’assessore Tajani per salvare le edicole: “Trasformiamole in infopoint”



Da attività floride a luoghi in cui si passa per leggere da lontano i titoli dei giornali senza fermarsi a comprarli. È questo l’amaro destino che ha colpito le edicole, diminuite negli ultimi anni del 30 per cento a Milano, a causa della forte crisi che sta vivendo l’editoria italiana. Per far fronte alla loro costante flessione, e trovare una soluzione, l’assessore di Milano alle Politiche per il lavoro, Attività produttiva e Commercio Cristina Tajani ha suggerito di “trasformarle in info-point cittadini”.

